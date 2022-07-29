فتح باب التقدم للبرامج المتخصصة بكلية حاسبات وعلوم البيانات في الإسكندرية 

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات في جامعة الإسكندرية عن فتح باب التقدم للبرامج المتخصصة للعام الجامعي 2022 - 2023، وهي برامج تحليلات الأعمال، النظم الذكية، تحليلات الوسائط الإعلامية، تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية، الأمن السيبراني.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أهداف البرامج المتخصصة بحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، وفقا لما أعلنته إدارة الكلية في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك تيسيرا على الطلاب لمعرفة المناسب لهم في حال رغبوا في الالتحاق بالكلية وبرامجها.

أهداف برنامج تحليلات الأعمال

تحليل ونمذجة عمليات الأعمال.

ابتكار حلول تجميع البيانات مبنية على الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا.

بناء مستودعات البيانات من مصادر مختلفة من البيانات.

استخدام الطرق المختلفة لتحليل البيانات لدعم القرارات في مؤسسات الأعمال.

توطين وإدارة نظم المعلومات بما في ذلك الشق القانوني لدعم التحول الرقمي.

تحليل البيانات في القطاعات المختلفة ذات القدرة الكبيرة على توليد البيانات مثل التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية.

تطوير حلول ومنتجات مبنية على تكنولوجيا تحليل البيانات لتمثل نواة لمشروعات جديدة.

أهداف برنامج النظم الذكية

تحديد وتحليل وتقييم مكونات وأساسيات النظم الذكية.

جمع وتحليل المعلومات والتوقعات من البيانات الضخمة والمساعدة على اتخاذ القرار.

تصميم وبناء واختبار أنظمة الحوسبة الذكية.

تصميم وبناء برمجيات النظم المدمجة والروبوتات.

التعرف على كيفية تصميم وإنشاء وإدارة مدن ذكية.

توفير الدعم والإدارة والصيانة اللازمة لضمان فاعلية وكفاءة أداء النظم الذكية.

مراجعة وتقييم النتائج المتاحة لتحديد مدى فائدة وفاعلية الأنظمة القائمة.

أهداف برنامج تحليلات الوسائط الإعلامية

تحليل محتوى الوسائط الإعلامية واستشراف المتغيرات في البيئة الرقمية الإعلامية على المستوى المحلي والعالمي.

إنتاج كافة أشكال البرامج الإذاعية والتليفزيونية الرقمية باستخدام تقنيات الوسائل المتعددة والتصوير الرقمي والمونتاج.

استخدام الحوسبة والتكنولوجيا في تحليل بيانات كافة عناصر العمل الصحفي، التقرير، المقال، التحقيق، وفنيات الإخراج الصحفي بطريقة رقمية إلكترونية.

تطوير الممارسات الإعلامية في ضوء الاستفادة من الخبرات الحاسوبية وعلوم البيانات والمعلومات.

توطين الرقمنة في المؤسسات الإعلامية المتنوعة «إذاعة، صحافة، تليفزيون» بما في ذلك التحول نحو الأرشيف الرقمي.

بناء مراصد لتحليل البيانات الضخمة على شبكات التواصل الاجتماعي وتحليل المشاعر.

ابتكار آليات لاستطلاعات الرأي العام في القضايا المختلفة بالاستناد على القياس الإلكتروني والمسوح الإلكترونية على نحو يخدم الأهداف القومية.

ابتكار سياسات إعلامية مستندة لتحليلات علمية لمنصات الإعلام الدولي والبرامج الوثائقية والتسجيلية.

أهداف برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية

توصيف المفاهيم الأساسية في العلوم الصحية والطبية والحيوية.

استخدام البيانات والمعلومات والمعرفة في المجالات الصحية المختلفة.

التعرف على المحددات الأساسية ذات الصلة بالصحة مثل الجينات والفسيولوجيا والسيكولوجيا والبيئة وكيفية تقييمها.

تحديد آليات اتخاذ القرارات الصحية السريرية والتشخيصية والعلاجية.

تمكين أهمية المشاركة المعلوماتية بين المؤسسات المختلفة للرعاية الصحية.

التميز في إدارة وتمويل وخدمة نظم الرعاية الصحية.

استخدام المعلومات في دعم الصحة العامة والأبحاث التي تخدم مجالات الصحة.

أهداف برنامج الأمن السيبراني

تحليل وتصميم وبناء أنظمة تكنولوجيا معلومات آمنة.

توفير الدعم والإدارة والصيانة اللازمة لضمان فاعلية وكفاءة أداء نظم تكنولوجيا المعلومات والأمن.

تحديد وتحليل وتخفيف التهديدات لأنظمة أو شبكات تكنولوجيا المعلومات.

التحقيق في الأحداث الإلكترونية/جرائم تكنولوجيا المعلومات والأنظمة والشبكات والأدلة الرقمية.

جمع وتحليل معلومات الأمن السيبراني التي قد تستخدم لتطوير حماية الأنظمة والشبكات.

تحليل ومراجعة وتقييم معلومات الأمن السيبراني المتاحة لتحديد مدى فائدتها للتحقيقات.

توفير القيادة والإدارة والتوجيه للأفراد والمنظمات لتتصرف بفعالية ووعي تجاه الأمن السيبراني.