«راشد»: 1.5 مليار جنيه لتطوير شوارع رئيسية وفرعية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مشروعات تطوير الطرق تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية اهتماما كبيرا، لما له من أبعاد كثيرة تخص المواطن في المقام الأول، وتضيف إلى الوجه الجمالي لمحافظة الجيزة لإعادة طابعها الحضاري المعروف عنها.

رفع كفاءة أرصفة المشاة

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تم ضخ حوالي 1.5 مليار جنيه في تطوير عدد من شوارع المحافظة، ما بين رئيسية وفرعية، وشملت أعمال التطوير رصف الشوارع وتوسعتها وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار.

مشروعات ساهمت في خلق محاور مرورية

وأشار «راشد» أنه إلى جانب ذلك، فقد تم تنفيذ مشروعات ساهمت في خلق محاور مرورية، حيث جاء في مقدمتها إنشاء محور السادات (ترسا سابقا) المار بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية، والذي تم تطويره بالكامل بطول أكثر من 6.5 كم، وأصبح محورا مروريا مهما وبديلا لشارع الأهرام، وساهم في استيعاب الحركة المرورية خلال أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

يأتي ذلك إضافة إلى محور الفريق كمال عامر، الذي سيؤدي بعد أن ينتهي العمل منه، إلى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق، حيث إنه يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

تحسين مستوى النظافة

وأشارمحافظ الجيزة خلال اجتماع الذي عقدة للمتابعه الإلكترونية لجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى النظافة والقضاء على أي مظهر للإهمال، حيث كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية بالطرق والمحاور وعدم السماح بالتعدي عليها بسلوكيات خاطئة.

إزالة التعدي على الطريق العام

وخلال اللقاء، اطلع المحافظ على تقارير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية الخاصة برصد عدد 80 حالة شكوى بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، خاصة بملفات ترميم وصيانة الطرق ورفع المخلفات وإزالة التعدي على الطريق العام.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، بسرعة حل أي معوقات تواجه المواطنين والرد على الشكاوى التي تم رصدها خلال يومين على الأكثر ومتابعه يومية لمشروعات الرصف والتطوير للطرق والمحاور للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمعايير المحددة للعمل وتلافي أي ملاحظات أولا بأول.

وشدد محافظ الجيزة على متابعة أداء شركات النظافة، في إطار جهود محافظة الجيزة في تحسين منظومة النظافة وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها.