الأمن يكشف تفاصيل طرد المخرج مراد منير من شقته

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الإجراءات القانونية المزمع تنفيذها بحق المخرج مراد منير، وقالت إنه بالنسبة لما تم تداوله بشأن استغاثة المواطن مراد منير، مخرج مسرحي، بأنه سيتم طرده من الشقة محل سكنه «مستأجرة» بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وذلك عقب صدور حكم لصالح مالكة العين يقضي بفسخ عقد الإيجار واستلامها والإدعاء برفض قسم شرطة مدينة نصر منحه مهلة للانتقال لمكان آخر.

إخلاء شقة المخرج مراد منير

بالفحص تبين بأنه قد صدر حكم لصالح مالكة الشقة المشار إليها بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعي عليه مراد منير بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمدعية «مالكة الشقة»، خالية من الأشخاص والشواغل، حيث قام المذكور باستشكال الحكم، وتم رفض الاستشكال عقب العرض على المحكمة المختصة، وتم تحديد موعد التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ.

حكم نهائي ضد مراد منير

كما تبين عدم صحة الإدعاء برفض قسم الشرطة المختص منح المذكور مهلة للانتقال لمكان آخر، لعدم اختصاص الجهات الشرطية بإيقاف تنفيذ الحكم، الأمر الذي يستلزم لجوء الشاكي إلى الجهات القضائية لكون الحكم الصادر ضده نهائي.

منير يروي تفاصيل أزمته

وقال المخرج مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، إنه يتمنى ألا يتم طرده من بيته، لأنه وطن، وحاليا سيتم طرده من منزله وسيكون بلا وطن، بحسب تعبيره، مبينا أنه لا يمتلك شقة أخرى وتم رفع قضية ضده وسيتم طرده من شقته.

وأضاف «منير» خلال بث مباشر عبر صفحة «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن صاحبة الشقة ستأخذ شقته، وسيكون دون منزل وبلا وطن، وأخبره قسم مدينة نصر أنه سيتم طرده الأحد المقبل من المكان.

وأكد زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، على أنه وزوجته لم يحصلا على شقق من أثرياء عرب، وأنه عمل مع زوجته، وكانا يرفضان الأدوار المبتذلة وقدم مسرحيات أصبحت تراثا للمسرح المصري، وطالب عدة مرات بتوفير فرص عمل له وأن يقدم مسرحيات ولكن لم يعطه أحد فرصة، متابعا: «كلمت خالد جلال قالي تعالى طبعا ومجتش وأنا عاوز أنزل أنقد المسرح المصري من الوجع اللي هو فيه، وأنا قاعد في البيت وبستغيث بالدولة عشان هبقى في البيت يوم الأحد الجاي، وأنا اشتغلت مع محمد منير وعلي الحجار ونور الشريف ونجوم كبار جدا ولطفي لبيب، ومكنتش متخيل إني في يوم من الأيام هقف عشان أطلب دعم الناس عشان مطردش من البيت، وأنا مع أولادي يوسف وليلى في موقف صعب لإننا هنطرد من الشقة».