استمرار البناء بالمدن وفق الاشتراطات الجديدة.. اعرف الضوابط

تواصل المحافظات من خلال المراكز التكنولوجية تلقي طلبات الحصول على تراخيص البناء 2022 بالمدن والأحياء وفق اشتراطات البناء الجديدة، حيث يتم البناء داخل المدن حاليا وفق الضوابط والاشتراطات الجديدة للبناء، أما القرى يتم البناء فيها وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وفيما يتعلق بضوابط البناء في المدن فهي كالتالي:

المستندات اللازمة للحصول على تراخيص البناء:

-صورة بطاقة الرقم القومي لمن يصدر باسمه الترخيص.

- توكيل رسمي من صاحب الشأن للمهندس أو المكتب الهندسي.

- بيان بحساب قيمة التكاليف طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- تقرير استشاري فني تربة في حالة أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- تقرير استشاري حول سلامة العقار المجاور.

- صورة من سجل مشاريع المهندس المعماري والإنشائي الخاص بالترخيص.

- نوتة حسابية معتمدة في حالات تقديم وثيقة تأمين أربع طوابق فأكثر.

- ثلاث نسخ من رسومات هندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشاري.

- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.

-شهادة صلاحية أعمال الترخيص طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة أربع طوابق أو أكثر من مليون جنيه.

- المستندات الدالة بملكية الأرض والعقار «عقد مشهر».

- نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

- إقرار وتعهد بشأن الملكية طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- إيصال توريد الدمغة الهندسية.

- شهادة الاستشاري الصادر من النقابة.

- شهادة المتغيرات المكانية «الإحداثيات».

- جميع الموافقات المطلوبة من الجهات مثل الآثار والري والصرف.. إلخ.

الارتفاعات وفق شروط البناء الجديدة:

- عرض الشارع في اشتراطات البناء الجديدة أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار بحد أقصى أرضي ودورين.

- عرض الشارع من 8 لـ12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 12 مترا بحد أقصى أرضى و3 أدوار.

- عرض الشارع من 8 لـ12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا بحد أقصى للمباني أرضي و4 أدوار.

- الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

نسب البناء

- نسبة البناء تكون 100% بالنسبة لقطع الأراضي التي مساحتها 175 مترا.

- نسبة البناء 70% على قطع الأرض التي تتعدى مساحتها 175 مترا مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافت الارتداد الجانبي.