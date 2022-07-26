وضع حجر الأساس لجامعة الأقصر الجديدة على مساحة 100 فدان بمدينة طيبة

وضع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، حجر الأساس لإنشاء جامعة الأقصر الجديدة على مساحة 100 فدان بمدينة طيبة شمال الأقصر، والمستشفى الجامعي على مساحة 5 أفدنة، وذلك بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استيعاب زيادة أعداد الطلاب

واعرب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عن سعادته، بقرار وضع حجر الأساس للجامعة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بزيادة عدد الجامعات والمعاهد وانتشارها في جميع أنحاء الجمهورية، لاستيعاب زيادة عدد الطلاب خلال الفترة القادمة.

وأشار «ألهم» إلى سعي الدولة المصرية لإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة، لتقليل اغتراب الطلاب وتطوير المقررات الدراسية بما يواكب متطلبات سوق العمل.

سد احتياجات المحافظة

وقدم المحافظ الشكر إلى الدكتور محمد محجوب، لما بذله من جهود كبيرة ساهمت في وضع الجامعة على الطريق الصحيح وسط الجامعات الكبرى، مؤكدًا أن مساحة 100 فدان تسهم في التوسع في الكليات والمعاهد، والذي سيعمل على سد احتياجات المحافظة من الخريجين المؤهلين، كما سيساعد في استمرار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات وبمختلف القطاعات.

نواة لتأسيس جامعة كبرى

من جانبه أكد رئيس الجامعة، أنه جرى تخصيص قطعة أرض فضاء بمدينة طيبة على مساحة 100 فدان، لإنشاء جامعة الأقصر الجديدة، والتي تعد نواة لتأسيس جامعة كبرى تليق باسم المحافظة التاريخية، مضيفا أن الإنشاءات ستبدأ مباشرة بإنشاء كلية الهندسة وطب الأسنان والمستشفى الجامعي بطاقة 150سرير، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، لتصبح صرحًا طبيًا يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالي الأقصر.

التخفيف عن كاهل الطلاب

ووجه رئيس الجامعة الشكر للمحافظة على تقديم كل سبل الدعم الممكنة بالتعاون مع كافة الأجهزة لسرعة تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم الأقصر وأبنائها ويكون نواة لنشر العلم بأرجاء المحافظة وتخريج أجيال جديدة وكوكبة من العلماء والباحثين، مشيداً بالدور الهام الذي قام به محافظ الأقصر، للبدء في تنفيذ تلك الأعمال، من أجل التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وتكبد مشقة السفر لمحافظات أخرى.