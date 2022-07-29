مصرع شخص على يد صديقه في الغربية: «قتله بعد ما خرجوا من فرح»

لقي شخص مصرعه في قرية كفر عنان، إحدى قرى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، على يد زميله، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بعد خروجهما من أحد الأفراح بسبب خلافات سابقة بينهما.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة زفتى محضرا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر عنان، بنشوب مشاجرة بين شخصين، أدت إلى مقتل أحدهما بطعنة في الرقبة بعد مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت إلى مشاجرة.

تفاصيل الواقعة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص يدعيى «ممدوح ال»، مقيم في قرية كفر عنان، على يد صديق له، وذلك بعد خروجهما من أحد الأفراح، حيث حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بينهما، وتبين أيضا وجود معلومات جنائية لهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.