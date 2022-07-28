محافظ الغربية يقرر النزول بتنسيق الثانوية العامة إلى 224 درجة

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 إلى 224 درجة، بدلاً من 230 درجة، ليسمح باستيعاب 36371 طالباً وطالبة، وذلك بناءً على العرض الذي تقدم به المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأوضح محافظ الغربية أن قرار تنسيق الشهادة الإعدادية جاء بناءً على طلبات أولياء الأمور، وحرصاً على مستقبل الطلاب، وبناءً على العرض المقدم من المديرية، القائم على عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية، وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابها.

امتحانات الدور الثاني للشهادات

واطمأن المحافظ على الإجراءات المتخذة لأداء امتحان الدور الثاني للإعدادية المقرر لهم السبت المقبل، وكذلك امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية، موجهاً بتوفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلبة المشتركين في أعمال الامتحانات، ومشدداً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتأمين محيط اللجان، بالتعاون مع المحليات ومديرية الأمن.

فصول مسائية للحاصلين على أقل من 224 درجة

وفي سياق آخر، أشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن المحافظ وافق على فتح فصول خدمات بإجمالي 26 فصلاً، للحاصلين على أقل من 224 درجة في امتحان الشهادة الإعدادية، كما وافق المحافظ على فتح فصول ملحقة للثانوي التجاري لأبناء قرية «ميت هاشم»، بدلاً من ذهابهم إلى أقرب مدرسة بقرية شبراملس»، وذلك تخفيفاً على الطلاب، بالإضافة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات للإعلان عن وظائف وكيل إدارة، ومدير، ووكيل مدرسة، لجميع المراحل والنوعيات، وموجه عام، وموجه أول، وموجه مادة أو نشاط.

يذكر أن الفصول التي تمت الموافقة على فتحها في مدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين، والسادات الثانوية للبنات، وبدر السنيطي الثانوية المشتركة بسبرباي، بإدارة شرق طنطا التعليمة، والشهيد محمد إبراهيم الخولي «الأحمدية»، وأم المؤمنين الثانوية للبنات، بإدارة غرب طنطا التعليمية، والشهيد مالك مهران الثانوية بنين، وطلعت حرب الثانوية بنات، ومحلة أبي علي الثانوية المشتركة، وأبو علي الثانوية بنات، بإدارة شرق المحلة التعليمية، والمحلة الثانوية بنات، وطلعت حرب الثانوية بنين، بإدارة غرب المحلة التعليمية،.

كما تتضمن مدرسة سنباط الثانوية المشتركة، وكشك الثانوية العسكرية، وأحمد محمود محمد المر عز الثانوية المشتركة، وأحمد أبو حسين بشبراملس، بإدارة زفتى التعليمية، والسنطة الثانوية المشتركة، والشهيد عبدالمجيد الماحي الثانوية، والسنطة البلد الثانوية، وجمال شكر الثانوية، بإدارة السنطة التعليمية، وناصر الثانوية العسكرية بنين، والشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربري بنات، بإدارة بسيون التعليمية.

وتتضمن مدرسة سمنود الثانوية بنين، والشهيد السادات الثانوية بنات، وقطور الثانوية المشتركة بإدارة سمنود التعليمية، والشهيد هاني لاشين الثانوية بنين، وكفر الزيات الثانوية بنات، بإدارة كفر الزيات التعليمية.