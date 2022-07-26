اللواء محمد عمار مديرا لأمن الغربية.. تفاصيل السيرة الذاتية

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات وترقيات واسعة داخل الوزارة، بهدف ضخ دماء جديدة وتصعيد عدد من الكوادر الشبابية، للاستفادة من خبراتهم، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تصعيد اللواء محمد عمار مديرا لأمن الغربية

وشملت الحركة تصعيد اللواء محمد عمار حكمدار مديرية أمن الغربية إلى مدير أمن الغربية، خلفا للواء هاني عويس.

وتخرج اللواء محمد عمار في كلية الشرطة، دفعة 1987، وشغل العديد من المناصب القيادية، منها رئيس مباحث عدة مراكز بمديرية أمن البحيرة، ثم مفتش مباحث عدة مراكز بنفس المديرية، ثم رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالنوبارية وكفر الدوار.

وشغل «عمار» منصب رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ في 31 يوليو 2014 لمدة 3 سنوات، إلى أن عُين مديرًا للمباحث الجنائية في 29 يوليو 2017، وفي عام 2021 تم تصعيده إلى منصب حكمدار الى مديرية أمن الغربية، وتم ترقيته اليوم إلى منصب مدير أمن الغربية في الحركة الأخيرة.

تعديل مسمى قطاع مكافحة المخدرات

وشمل قرار وزير الداخلية، تعديل مسمى قطاع «مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» إلى قطاع «مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة»، وتغيير اسم قطاع «الشرطة المتخصصة» إلى قطاع «المرور والحماية المدنية» وقطاع «الأمن الاجتماعي» إلى قطاع «الشرطة المتخصصة»، كما جرى تغيير اسم قطاع «السجون» إلى قطاع «الحماية الاجتماعية».