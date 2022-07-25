التصريح بدفن طفل غرق في بحر مويس بالشرقية 

صرحت الجهات المختصة بدفن طفل لقي مصرعه غرقا في بحر مويس بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

العثور على جثة طفل طافية أعلى مياه بحر مويس

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بالعثور على جثة طفل يبلغ 15 عاما طافية أعلى مياه بحر مويس ناحية قرية «تل حوين» التابعة لمركز الزقازيق.

الدفع بقوة من الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى والتحفظ عليه بالمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.