القرش: الدولة تستخدم المبيدات الأكثر أمانا في الزراعة.. ولدينا رقابة صارمة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تعمل وفق خطة لتطوير المنظومة الزراعية بدأت في عام 2014، من خلال المشروعات العملاقة، سواء بزيادة المساحات المزروعة والتوسعات وزيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

القرش: الحفاظ على جودة المنتج المقدم للمواطن

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «كل ذلك مرتبط بالحفاظ على جودة المنتج المقدم للمواطن، ونعمل على التقليل من استخدام المبيدات الزراعية إلى أدنى قدر ممكن للحفاظ على جودة المنتج المصري، وفي هذا الإطار دربنا أكثر من 50 ألف شخص أسميناهم مطبقي المبيدات يكونون على دراية بكل المعلومات والتفاصيل بخصوص المبيدات وهو ما أدى إلى زيادة الوعي في استخدام المبيدات».

القرش: ألغينا جزءًا كبيرا من المبيدات

وتابع: «ألغينا جزءًا كبيرا من المبيدات، ونستخدم المبيدات الأكثر أمانا ونتجنب المبيدات الخطرة، لدينا رقابة صارمة وعمل متابعات بشكل مستمر، وتأتينا عينات من الخارج نجري عليها التحاليل، ولدينا الكثير من المعامل المعتمدة في مجال المتبقيات وفي مجال الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية».

وأردف: «التنسيق مع اتحاد مصدري الحاصلات مستمر بشكل كبير، كما ننسق مع الممثلين التجاريين ووزارة الخارجية والغرف التجارية في الخارج وهو ما يزيد فرص التبادل السلعي، وأصبحت مصر تصدر أكثر من 350 صنفا، فالموالح المصرية تتربع على عرش العالم في التصدير بالإضافة إلى البطاطس والبصل وغيرها».

وأكد أن الدولة المصرية لديها حرص على أن تكون منتجاتها الزراعية من الأفضل على مستوى العالم، وكل الشهادات والتقارير الدولية تثبت أن مصر حريصة على الجودة، حيث تستخدم التقنيات الحديثة وتطوير النظم الزراعية واستخدام الصوب الزراعية.

وأشار إلى أن كل دول العالم تثق في المنتجات المصرية، حيث إن هناك أكثر من 150 دولة حول العالم تثق في منتجاتنا وتزيد من حجم استخدامها للمنتج المصري نتيجة للحفاظ على الجودة.