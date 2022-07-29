مصرع وإصابة 18 شخصا في قصف روسي على محطة مواصلات عامة بأوكرانيا

قالت حنا زمازييفا رئيسة المجلس الإقليمي لمدينة ميكولايف الأوكرانية، اليوم، إن قصف روسي استهدف محطة مواصلات عامة في المدينة، نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وأضحت زمازييفا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن محطة المواصلات العامة، قد تعرضت للهجوم من قبل القوات الروسية، وبلغ عدد القتلى 5 أشخاص و13 مصابا حتى الآن.

قصف محطة مواصلات عامة أوكرانية

أفادت بعض التقارير، بأن القوات الروسية، قد أطلقت قذائف حربية تحتوي على ذخائر عنقودية، صباح اليوم، على محطة نقل عام في مدينة ميكولايف، بعد أن سبق ووردت أنباء بشأن سقوط 5 قتلى و7 جرحى.

وجاء هذا الحادث، جراء تداعيات ناتجة عن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيام قوات بلاده بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا -على حد تعبيره-، بداية من من يوم 24 فبراير الماضي، بسبب إقليم دونباس في شرق البلاد، ما نتج عنه نزاع عسكري بين البلدين.

مسؤول روسي: أوكرانيا قصفت محطة كهرباء

أشار رئيس إدارة منطقة كاخوفكا بمقاطعة خيرسون الأوكرانية، فلاديمير ليونتييف، إلى أن أن الجيش الأوكراني، نفذ سلسلة من الضربات الصاروخية باتجاه محيط محطة «كاخوفسكايا»، التي تعمل على توليد الطاقة الكهرومائية في مدينة خيرسون.

وقال ليونتيف، الذي عينته موسكو بعد السيطرة على المدينة، أن الجيش الأوكراني، قد شن سلسلة من الضربات الصاروخية، استهدفت محيط منطقة «محطة كاخوفكا» للطاقة الكهرومائية في خيرسون، لكن نظام الدفاع الجوي الروسي، قد تصدى له، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف المسؤول الروسي، أن القوات الأوكرانية، قد قصفت منطقة محطة الطاقة الكهرومائية، عمدا، رغم أن هناك الكثير من السيارات المدنية كانت في محيط المحطة، لأن السيارات كانت تعبر الجسر الموجود على سد محطة توليد الطاقة الكهربائية.