مصرع 5 وإصابة 5 آخرين في حادث مروع على الطريق الدولي بالإسكندرية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم مقطورة بعدد من السيارات في الاتجاه المعاكس، ويجرى في الوقت الحالي عمليات فتح الطريق مجددا لتسيير حركة المرور، التي توقفت أكثر من ساعة بسبب الحادث.

تفاصيل حادث الطريق الدولي بالإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث بوقوع حادث تصادم على بداية الطريق الدولي 45 شرق الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة عربات الإسعاف والحماية المدنية.

وتبين من المعاينة مرور مقطورة إلى الجانب الثاني من الطريق بعدما حدث تلف في عجلاتها ما نتج عنها عدم اتزان وتجاوز الجانب الآخر لتصطدم بـ5 سيارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

ضحايا حادث الطريق الدولي بالإسكندرية

وقال مصدر بمديرية صحة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ الحادث أسفر عن سقوط 5 وفيات بينهم 3 لقوا مصرعهم في توقيت الحادث، وآخرين لقيا مصرعهما بعد نقلهما إلى المستشفى، فيما يوجد 5 مصابين حاليًا تحت الرعاية الطبية، بينهم 3 في المستشفى الأميري الجامعي و2 بمستشفى طوسون.

ويجرى في الوقت الراهن عملية إزاحة السيارات من قبل مرور الإسكندرية، بينما يتم عملية تيسير الطريق مجددا نتيجة سقوط رمال محملة على المقطورة التي تسببت في الحادث الأليم.