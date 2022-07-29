مياه الشرقية: حققنا 100% من خطط مأمونية التداول الآمن للصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تنظيم ورشه العمل الثانية لمأمونيه التداول الآمن للصرف الصحي بحضور أعضاء اللجنة من وكلاء وزراء الجهات المختصة وفريق الإشراف من الشركة القابضة ومجموعة من رؤساء القطاعات ومديري عموم الإدارات بالشركة، لمناقشة المستهدف السنوي.

تطبيق منهجية إدارة وتقييم المخاطر

وألقى المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلال كلمته الضوء على الترابط القوي والمشاركة الفعالة من قبل الجهات المعنية الممثلة في اللجنة العليا للمأمونية بهدف تطبيق منهجية إدارة وتقييم المخاطر في منظومه الصرف الصحي.

إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي

وأشار «عامر»، في تصريحات صحفية إلى الانتهاء من المستهدف السنوي الخاص بإدارة مأمونيه تداول الصرف الصحي بالشركة لعام 2021/ 2022 بنسبة 100% لعدد ثلاثة نظم إمداد متمثلة في نظام إمداد محطة معالجة صرف صحي مشتول السوق بطاقة تصميميه 10000 متر مكعب/يوم، وإمداد محطة معالجة صرف صحي أبو متنا مركز ديرب نجم، إضافة إلى إمداد محطة معالجة صرف صحي القرين بمركز أبو حماد.

تقنين أمور إدارة تقيم المخاطر

وأضاف الدكتور وليد حسني مدير إدارة سلامة مأمونية المياه بالشركة القابضة أن الشركة الشرقية حققت أولى المستويات بالنسبة لمثيلاتها من الشركات التابعة في تحقيق المستهدف السنوي كأكبر شركة من حيث عدد الخطط المقدمة للاعتماد للعام المالي 2021 /2022 وأيضا سرعه الرد والاستجابة الفعالة للمخاطبات المرسلة للإدارة من قبل الشركة القابضة لتقنين أمور إدارة تقييم المخاطر.

وقدم الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام إدارة سلامة مأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة، عرضًا مبسطًا عن منظومة إدارة التداول الآمن للحمأة، مشيرا إلى أن دراسة المنظومة يعد دورًا أساسيًا من أدوار فريق عمل إدارة مأمونية الصرف الصحي هادفا به الالتزام الأمثل للمعايير الصحية والبيئة من أجل الحصول على منتج آمن بيئيًا وذلك عن طريق إدارة تقييم المخاطر لإدارة منظومه الحمأة.