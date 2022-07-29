انتشال جثة شاب من ترعة قنتير في الشرقية.. أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، جُثة شاب غرق في مياه ترعة قنتير، التابعة لدائرة مركز فاقوس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

تخلص شاب من حياته

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة فاقوس يفيد قيام شاب في العقد الثالث من عمره بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه ترعة قنتير.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

مرور الشاب بحالة نفسية سيئة

وأفادت المعلومات الأولية بأن الشاب كان يُعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج في مستشفى للصحة النفسية، وأنه قد اختار الخلاص من حياته، وأقدم على الانتحار غرقًا لمروره بحالة نفسية سيئة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.