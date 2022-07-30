أسماء المصابين في تصادم سيارة و«توك توك» بالمنوفية.. كسور وجروح

كشف مصدر طبي في المنوفية، أسماء المصابين في حادث تصادم «توك توك» وسيارة على طريق بركة السبع في مدينة شبين الكوم، وكلهم مقيمين في قرية «شنتنا».

وذكر المصدر، أن المصابين هم أحمد سعد أبو زيد، 30 عاما، مصاب بملخ بعظمة الترقوة، ومحمد أحمد الشيخ، 10سنوات، مصاب سحجات وكدمات، ومنة الله فوزي الشال، 28 عاما، مصابة بكسر بالكتف الأيسر، وحكمت سالم الشيخ، 60 سنة، مصابة بكسر مفتوح أسفل الساعد الأيسر.

المصابين في حادث بركة السبع

وأضاف المصدر الطبي لـ«الوطن»، أن باقي المصابين هم عمر محمد المهدي، 3 سنوات، مصاب بجرح في الرأس واشتباه نزيف بالمخ، ومريم طارق نصار، 8 سنوات، مصابة بكسر بمفصل الكوع الأيمن، وحامد أحمد الشيخ، 9 سنوات، مصاب بكدمة بالكوع الأيمن، ومحمد سامي صلاح، 7 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات، وجودي أحمد الشيخ، 5 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات، وسامي صلاح الدمير، 28 سنة، مصاب جرح بالساق اليسرى.

مصدر طبي يكشف الإصابات

وأكد المصدر الطبي في المنوفية، أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات مديرية الصحة، مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفرقة في الجسم، واشتباه في نزيف داخلي، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى فور وقوع الحادث لتلقي العلاج اللازم.

كان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد إصابة 10 أشخاص في حادث مروع على طريق «بركة السبع - شبين الكوم»، وتم الدفع بقوة أمنية إلى مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.