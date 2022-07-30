الدكتور محمد غنيم: «مركز كلى المنصورة كان حلمي منذ عام 1979.. واتحقق دلوقتي»

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، إن المريض الذي يتلقى العلاج داخل مركز أمراض الكلى والمسالك البولية في المنصورة لا يتكلف أي مصروفات بشأن علاجه، وجميع الخدمات تقدم له مجانا، لافتا إلى أن مريض كلى المنصورة يعتبر معفي من الرسوم ويعالج مجانا وهو أمر طبيعي تقدمه الدولة لمواطنيها.

إعفاء مرضى مركز الكلى بالمنصورة من مصاريف العلاج

وأوضح «غنيم» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المريض داخل مركز أمراض الكلى والمسالك البولية تتوفر له جميع احتياجاته داخل المستشفى بدءا من فرشاة الأسنان حتى الدواء، وذلك بفضل تبرعات تنهال على المركز من أناس غير معروفين بجانب ميزانية الدولة المتوفرة».

وعن عدم قيام المركز بإعلانات له قال الدكتور محمد غنيم، إن الإعلان عن جمع تبرعات لمنشأة حكومية هو نوع من أنواع التسول، ومقبول فقط في المؤسسات الاجتماعية التي لا تحصل على موازنة من الحكومة، وفي المنشآت الطبية الخيرية طبيعي.

إعلانات المستشفيات بحاجة لدراسة وربطها بسعر الجنيه

وأشار الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي، إلى أن إعلانات المستشفيات بحاجة لدراسة وربطها بسعر الجنيه وقدرته الشرائية، لافتا إلى أن المستشفى تعتبر حكومية وتراجع حسابتها وزاراة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، «حققت حلمي القديم هنا وتجاوزته ومكنتش أتخيل إن يكون في مؤسسة بالحجم ده وحلمي من سنة 1979 والحمد لله تحقق».