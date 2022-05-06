مجلس الأمن يصوت بالإجماع على قرار بشأن أوكرانيا للمرة الأولى منذ الحرب

للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار بشأن أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

مجلس الأمن يعبر عن قلقه بشأن صون السلم في أوكرانيا

مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، بما في ذلك روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، عبر عن القلق البالغ بشأن صون السلم والأمن في أوكرانيا.

أعضاء مجلس الأمن يتعهدون بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية

وأكد مجلس الأمن تعهد جميع الأعضاء بالتزام تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة غير رسمية، اليوم، بدعوة من روسيا لبحث مزاعم انتهاكات كييف في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك حسبما نقلت «العربية نت»، وذلك في ظل اتهامات متبادلة ومتصاعدة بين طرفي النزاع بارتكاب ما يصفونه بجرائم حرب.

ولم ينجح مجلس الأمن في الإجماع على أي قرار بشأن أوكرانيا قبل ذلك، إذ كان حق النقض «الفيتو» الذي تتمتع به روسيا في المجلس، دائما ما يعرقل هذا الإجماع.

اتهام لمجلس الأمن بالفشل في منع حرب أوكرانيا

وجاء القرار الأخير لمجلس الأمن، في أعقاب تصريحات أطلقها أمين الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا، أكد فيها أن مجلس الأمن فشل في منع الحرب في أوكرانيا كما فشل أيضا في إنهائها.