قوات الاحتلال تطارد العمال الفلسطينيين قرب جدار الضم فوق أراضي رمانة

طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العمال قرب جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي قرية رمانة من قرى «محافظة جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت الرصاص والقنابل الصوتية تجاههم أثناء عودتهم من داخل أراضي الــ48.

وعرقلت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، حركة الفلسطينيين على شارع «جنين - نابلس»، قرب بلدة «سيلة الظهر» جنوب جنين في شمالي الضفة الغربية المحتلة، عن طريق نصبها حاجزا عسكريا قرب البلدة.

إصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم منطقة «قبر يوسف»

وأصيب المحاضر الجامعي البروفيسور عماد البرغوثي، وزوجته وابنته، مساء أمس الخميس، بحادث سير تسببت به مستوطنة إسرائيلية، غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأصيب 4 مستوطنين فجر اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارتهم جراء إطلاق فلسطينيين النار عليهم بعد اقتحامهم منطقة «قبر يوسف» بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، دعت شخصيات وطنية ودينية لمظاهرة سلمية، اليوم الجمعة، بعنوان العدالة لشيرين أبو عاقلة، قرب مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة. ومن المقرر رفع صور للصحيفة الفلسطينية الأمريكية، وشعارات تطالب بالعدالة لـ أبو عاقلة، وأعلام فلسطينية خلال المظاهرة.

وانطلقت دعوات مقدسية للحشد والمشاركة في إعمار «المسجد الأقصى المبارك»، اليوم الجمعة، في صلاتي الفجر والجمعة، مناشدة للعمل على إعمار المسجد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

بدورها، منحت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، جالي بهاراف ميارا، وزير جيش الاحتلال، بيني جانتس، ضوءًا أخضرا لاستئناف إجراءات تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة، خلال فترة الانتخابات.

من جانبه، عاد موظف في الخدمة السرية إلى الولايات المتحدة من إسرائيل بعد مواجهة جسدية أدت إلى اعتقاله من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبل أيام فقط من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.