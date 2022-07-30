مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارة و«توك توك» بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 2 آخران بجروح وكدمات، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» أمام قرية جناكليس بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وتم نقل الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى لمستشفى أبو المطامير العام، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» أمام قرية جناكليس بمركز أبو المطامير، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى أبو المطامير العام، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين والمتوفين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «رانيا، ص،ا»، 21 سنة، مصابة بكدمات متعددة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، و«حبيبة، م، ا»، 15 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض، وجرى نقلهما إلى مستشفى أبو المطامير لعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

فيما لقي شخصان مصرعهما وهما «محمد، ا، س»، 44 سنة، و«مصطفى، ر،ا»، 17 سنة، وجرى نقل الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.