تنسيق مدارس الصنايع 3 سنوات بالقاهرة 2022.. اعرف ضوابط نزول الحد الأدنى

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق مدارس الصنايع 3 سنوات بالقاهرة 2022، موضحة أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية قوية للتعليم الفني من خلال تأهيل الطلاب لسوق العمل بالتدريب المكثف خلال فترة الدراسة وتوفير الإمكانيات والخامات التي يستلزمها الطلاب.

وقال الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني، إن تنسيق مدارس الصنايع 3 سنوات بالقاهرة 2022 يختلف من مدرسة لأخرى وذلك يتوقف على إمكانيات هذه المدرسة وطاقتها الاستيعابية، موضحاً أن عدد مدارس التعليم الفني في القاهرة 205 مدارس.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن المديرية مستعدة لقبول 52400 طالب وطالبة بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد، موضحاً أنه تم إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس متخصصة زراعية، مؤكداً أنه يجر حالياً إنشاء مدارس خاصة بالحرف التراثية.

تنسيق مدارس الصنايع 3 سنوات بالقاهرة 2022 للبنين

-مدرسة العباسية الكهربية 225 درجة.

-مدرسة الرضوانية الصناعية 200 دجرة.

-مدرسة السادات الصناعية 190 درجة.

-مدرسة السلام الكهربية 210 درجة.

-مدرسة بنا قادن الصناعية 190 درجة.

-مدرسة الشعراني الصناعية 190 درجة.

-مدرسة غمرة الصناعية 180 درجوة.

-مدرسة شبرا الميكانيكية 195 درجة.

-مدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم 190 درجة.

-مدرسة العباسية الميكانيكية 195 درجة.

-مدرسة أحمد عرابي الصناعية 190 درجة.

-مدرسة المرج الثانوية الصناعية 200 درجة.

-مدرسة النهضة الميكانيكية 190 درجة.

-مدرسة عابدين الصناعية 185 درجة.

-مدرسة الشهيد محمود رأفت محمد أحمد 180 درجة.

-مدرسة أحمد ماهر الصناعية 180 درجة.

-مدرسة الأهرام الثانوية الصناعية 180 درجة.

-مدرسة العابسية الثانوية الزخرفية 180 درجة.

-مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر المعدنية بنين 185 درجة.

-مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي 190 درجة.

تنسيق مدارس الصنايع 3 سنوات بالقاهرة 2022 بنات

-مدرسة باب الشعرية الصناعية 200 درجة.

-مدرسة السيدة زينب الصناعية 190 درجة.

-مدرسة رقي المعارف الصناعية 185 درجة.

-مدرسة السلام الصناعية بنات 185 درجة.

-مدرسة المنيل الصناعية بنات 190 درجة.

-مدرسة مدرسة ناصر الثانوية الصناعية 185 درجة.

-مدرسة العباسية الصناعية 195 درجة.

-مدرسة المعادي الصناعية 195 درجة.

-مدرسة السيدة نفسية الإلكترونية 185 درجة.

-مدرسة طلعت حرب الصناعية بنات 185 درجة.

-مدرسة السيدة خديجة الصناعية 185 درجة.

-مدرسة حلوان الصناعية 185 درجة.

-مدرسة 15 مايو الصناعية 180 درجة.

-مدرسة المرج الصناعية بنات 200 درجة.

المدارس الثانوية الصناعية نوعي مزدوج

-مدرسة مدينة نصر لترميم الآثار 230 درجة.

-مدرسة الطباعة الصناعية 180 درجة.

المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات إعداد مهني

-مدرسة السيدة زينب المهنية بنين 120 درجة.

-مدرسة القاضي شرف الدين المهنية بنات 120 درجة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبده، أن الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات والصناعي 170 درجة لكل من الشعب الكهربية والميكانيكية والتبريد والتكييف والسيارات والحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات والصناعي 145 لباقي الشعب وفصول كهرباء ملحقة بالمدارس الصناعية 240 درجة وفصول مهنية ملحقة بالمدارس الصناعية 170 للإعدادية المهنية والإعدادية العامة بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

وأضاف أنه يتم حساب مجموع الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهرية بقسمة مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب من 280 درجة على المجموع الكلي، لافتاً إلى أنه سيتم النزول بالحد الأدنى طبقاً للأماكن الشاغرة بكل مدرسة بعد موافقة وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.