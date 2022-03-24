تحليل مخدرات للمتهم بتعذيب طفلة زوجته حتى الموت في «الزاوية الحمراء»

قررت النيابة العامة عرض المتهم بتعذيب طفلة زوجته حتى الموت في الزاوية الحمراء على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها، كما استدعت والدة المجني عليها وجدتها لسماع أقوالهما.

بلاغ من الأهالي بتعذيب عاطل طفلة زوجته

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بتعذيب طفلة زوجته حتى الموت بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعي «غادة معروف»، 3 سنوات، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

كما تبين وجود إصابات بجسد الطفلة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وضبط المتهم.

التحريات: زوج والدة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب واقعة تعذيب الطفلة زوج والدة المجني عليها ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأضافت التحريات أن المتهم عاطل ويتعاطى المخدرات وكان دائم التعدي بالضرب والتعذيب على المجني عليها انتقاما من والدتها التي هجرت المنزل وتركت له أولادهما إلى جانب طفلتها من زوج أخر، وأوضحت التحريات أن المتهم ظل يعذب الطفلة عدة أيام حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه كان يقوم بتأديبها ولم يتعمد قتلها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.