مسلحون يقتحمون موقع تصوير بجنوب إفريقيا ويعتدون على 8 شابات

أقدم مسلحون على اغتصاب 8 شابات كن يشاركن في تصوير أغنية بالقرب من بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا، في جريمة هزت البلاد ودفعت رئيسها، سيريل رامافوزا، للتعليق على الحدث وإصداره أمرا بالقبض على المتورطين، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية.

اعتقال 3 من أصل 20 مشتبها فيهم

وأعلن وزير شرطة جنوب إفريقيا، بيكي سيلي، أن ثلاثة من نحو 20 مشتبها بهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء، الذي وقع الخميس الماضي، في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، اليوم.

فتاة تعرضت للاغتصاب من 10 رجال

وقال وزير شرطة جنوب إفريقيا للصحفيين إن العصابة هاجمت فريق العمل، أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور لبدء التصوير، مشيرا إلى أن الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتا إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من 8 رجال.

تجريد الرجال من ملابسهم ومقتنياتهم

وبجانب اغتصاب الـ8 شابات، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء حيث تم تجريدهم من ملابسهم ومقتنياتهم.

وقال سيلي للصحفيين على هامش مؤتمر سياسي، كان يعقده في جوهانسبرغ، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم: «يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدا من عمال المناجم غير الشرعيين»، بحسب «فرانس برس».

أمر رئاسي باعتقال مرتكبي الجريمة

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في المؤتمر نفسه أنه أمر وزير الشرطة بـ«ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة».

بلاغ بحالة اغتصاب كل 12 دقيقة

وتحدث جرائم الاغتصاب بمعدلات مرتفعة في جنوب أفريقيا، حيث تتلقى شرطة جنوب أفريقيا كل 12 دقيقة بلاغا مرتبطا بحالة اغتصاب، ورغم هذا الرقم المرتفع، إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الإبلاغ عنها، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية.