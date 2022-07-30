سيارات حديثة سعرها أقل من 270 ألف جنيه.. منها موديل 2023
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:39 م | السبت 30 يوليو 2022
سيارة سوزوكي سياز
شهد سوق السيارات الجديدة انتعاشا في المبيعات، وهذا ما أكدته شركة تويوتا، لافتة إلى أن التعافي يأتي بعد عامي جائحة فيروس كورونا، موضحة أن عمليات الإنتاج والمبيعات للسيارات في طريقهما للتعافي، ما يزيد الآمال بأنها ستظل قادرة على بلوغ هدف إنتاجها العالمي القياسي 9.7 مليون سيارة للعام المنتهي في مارس 2023.
وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في مصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الحديثة شهد معدل مبيعات أكبر من الأعوام السابقة، وذلك بسبب قيام المصانع بتخفيض عمليات إنتاج السيارات خلال نهاية عام 2021، بسبب فيروس كورونا.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الحديثة في السوق المحلي، وجاءت الأسعار كالتالي:
شانجان ألسفن 2022
نوع ناقل الحركة في السيارة: أوتوماتيك / L1
قوة محرك السيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 250,000 جنيه.
لادا جرانتا 2023
ناقل الحركة في السيارة: أوتوماتيك / E2
قوة محرك السيارة: 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 250,000 جنيه.
سوزوكي سيلاريو 2022
نوع ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك
قوة محرك السيارة: 1000 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 253 ألف جنيه.
نيسان صني 2022
ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك / Midline
قوة محرك السيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 253,000 جنيه.
سوزوكي بالينو 2021
ناقل الحركة في السيارة: أوتوماتيك
قوة محرك السيارة: 1400 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 254,000 جنيه.
فيات فيورينو 2022
ناقل الحركة في السيارة: مانيوال / OMBI CGN
قوة محرك السيارة: 1400 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 254,900 جنيه.
سوزوكي سياز 2021
ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك / GLX
قوة محرك السيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 254,900 جنيه.
بي واي دي F3 2022
ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك / جميع الكماليات
قوة محرك السيارة: 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 259,500 جنيه.