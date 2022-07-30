سيارات حديثة سعرها أقل من 270 ألف جنيه.. منها موديل 2023

شهد سوق السيارات الجديدة انتعاشا في المبيعات، وهذا ما أكدته شركة تويوتا، لافتة إلى أن التعافي يأتي بعد عامي جائحة فيروس كورونا، موضحة أن عمليات الإنتاج والمبيعات للسيارات في طريقهما للتعافي، ما يزيد الآمال بأنها ستظل قادرة على بلوغ هدف إنتاجها العالمي القياسي 9.7 مليون سيارة للعام المنتهي في مارس 2023.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في مصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الحديثة شهد معدل مبيعات أكبر من الأعوام السابقة، وذلك بسبب قيام المصانع بتخفيض عمليات إنتاج السيارات خلال نهاية عام 2021، بسبب فيروس كورونا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الحديثة في السوق المحلي، وجاءت الأسعار كالتالي:

شانجان ألسفن 2022

نوع ناقل الحركة في السيارة: أوتوماتيك / L1

قوة محرك السيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 250,000 جنيه.

لادا جرانتا 2023

ناقل الحركة في السيارة: أوتوماتيك / E2

قوة محرك السيارة: 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 250,000 جنيه.

سوزوكي سيلاريو 2022

نوع ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك

قوة محرك السيارة: 1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 253 ألف جنيه.

نيسان صني 2022

ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك / Midline

قوة محرك السيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 253,000 جنيه.

سوزوكي بالينو 2021

ناقل الحركة في السيارة: أوتوماتيك

قوة محرك السيارة: 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 254,000 جنيه.

فيات فيورينو 2022

ناقل الحركة في السيارة: مانيوال / OMBI CGN

قوة محرك السيارة: 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 254,900 جنيه.

سوزوكي سياز 2021

ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك / GLX

قوة محرك السيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 254,900 جنيه.

بي واي دي F3 2022

ناقل الحركة بالسيارة: أوتوماتيك / جميع الكماليات

قوة محرك السيارة: 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 259,500 جنيه.