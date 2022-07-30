مستشفى جامعة المنصورة: حسم الجدل بشأن المولودة التي تحمل جنينا غدا

احتجزت مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة حالة الطفلة التي تردد أن بداخلها جنين، وذلك بإحدى حضانات المستشفى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها لمعرفة طبيعة الورم الموجود داخلها وما إذا كان جنينا أم ورما، وفي جميع الأحوال سيتم إجراء جراحة لإزالته في أقرب وقت بعد عمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ودراسة تلك الحالة كونها من الحالات نادرة الحدوث.

وقال الدكتور أدهم السعيد، رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى أطفال جامعة المنصورة، إنه تم حجز حالة الطفلة المولودة حديثا بإحدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وسنبدأ من غد الأحد إجراء الفحوصات اللازمة لها بواسطة أساتذة الأشعة، مؤكدا: «منعرفش إيه اللي داخل الطفلة جنين أم لا»، والأشعة هي التي ستثبت لنا حقيقة الوضع، وحتى الآن لا نستطيع أن نجزم بشيء.

ورم حميد

وأضاف السعيد لـ«الوطن»، أن هذه الحالة في الغالب تكون عبارة عن ورم حميد، وهو نادر الحدوث في الأطفال، والأندر أن يأخذ شكل جنين، وسنبدأ في عمل الإجراءات في المستشفى، وإجراء التحاليل والإشعات اللازمة، لافتا إلى أن حالة الطفلة مستقرة، وهي ليست حالة طارئة، إلا أنه سيتم إجراء العملية في أقرب وقت.

«السعيد»: نحتاج إلى دراسة الحالة جيدا

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة أن الطفلة المولودة عمره يوم واحد، وستتعرض للبنج والجراحة، فلابد من أن يتم دراسة كل شيء جيدا قبل العملية الجراحية.

وقال الدكتور زياد إسماعيل، استشاري طب الأطفال ومكتشف الحالة، إن وجود ورم في بطن طفلة عمرها يوم واحد أو ما نطلق عليه «طفل داخل طفل» أمر صعب للغاية، خاصة أنه سيُجرى لها أشعة بعد ساعات من ولادتها، وذلك بالاستعانة بالدكتور جمال هويدي، استشاري الأشعة، مشيرا إلى إجراء أشعة عادية وتلفزيونية على الطفلة، وتبين أن الورم الموجود على شكل هيكل عظمي، وهو ليس ورم بالمعنى المعروف، وإنما عيب خلقي جيني نادر الحدوث.

تفاصيل اكتشاف حالة الطفلة

يذكر أن الطفلة وُلدت يوم الخميس، 28 يوليو الجاري، بإحدى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، ولاحظت أسرتها وجود انتفاخ في بطنها، وبعرضها على استشاري الأطفال طلب إجراء أشعة على الطفلة، وشخّص الحالة على أنها «جنين داخل طفلة»، وأمر بتحويل الطفلة إلى مستشفى أطفال المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية، ولإزالة الورم الموجود عن طريق إجراء عملية جراحية، وبالفعل تم حجز الطفلة بالمستشفى.