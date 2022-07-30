أماكن كليات الفنون التطبيقية في مصر .. 133 ألف طالب سجلوا للاختبارات

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات والأقاليم وتنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجراء اختبارات القدرات 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وفي السياق ذاته، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن أماكن كليات فنون تطبيقية في مصر 2022-2023، وذلك بالتزامن مع انتظام أعمال اختبارات القدرات 2022.

وأكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي انتظام أعمال الاختبارات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتًا إلى أنَّ إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا للاختبارات تجاوز حتى الآن 133 ألف طالب وطالبة.

اختبارات القدرات 2022

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ جميع المعلومات لاختبارات القدرات 2022 متاحة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر هذا الرابط، التي منها أماكن كليات فنون تطبيقية في مصر2022 بمختلف الجامعات المصرية، لافتًا إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لم ترصد أي مشكلات بشان اختبارات القدرات حتى الآن.

أماكن كليات الفنون التطبيقية في مصر

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء أماكن كليات فنون تطبيقية في مصر:

* كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

* كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

* كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

* كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

* كلية الفنون التطبيقية الجامعة الألمانية.

* كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر.

* كلية الفنون التطبيقية جامعة فاروس بالإسكندرية.

* كلية الفنون التطبيقية جامعة بدر.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لاختبارات القدرات 2022، وتذليل كل العقبات التي تواجهها.