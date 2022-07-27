تعرف على طبيعة اختبارات القدرات بكليات التربية الموسيقية 2022

قال الدكتور أيمن عطية وكيل كلية التربية الموسيقية لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، إنَّ اختبارات القدرات بالكلية ستنطلق غداً صباح يوم الخميس الموافق 28 يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس، مبينة أنَّ الكلية على أتمّ استعداد لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية.

طبيعة اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية

وأضاف «عطية» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اختبارات القدرات بالكلية تنقسم إلي قسمين، الاختبار الأول «النظري» وهو عبارة عن أسئلة ومعلومات عامة للطالب عن الموسيقى وعلمائها والألحان والآلات الموسيقية.

وأوضح أنَّ الاختبار النظري قد تمّ إيقافه منذ ظهور جائحة كورونا وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتمت عودته مره ثانية هذا العام، أما عن الاختبار الثاني «العملي» فيكون من خلال شقين الأول الإيقاعي وفيه يسمع الطالب الأداء الإيقاعي ويقلده بالتصفيق علي يديه ويسمع عدد من النماذج اللحنية ويبدأ الاختبار بنغمة على آلة البيانو ويقلدها بالمقطع المحدد له.

وبعد ذلك يتمّ اختباره في نغمتين ثم 3 نغمات، ويتمّ اختبار الطالب في الغناء لقياس مساحة الصوت والنغمات، وإذا أدى الطالب الاختبار بسلام يتمّ قبوله في الكلية، وفقًا لـ«عطية».

الكلية تجري تدريبا مجانيا للطلاب قبل الدخول لاختبارات القدرات

وتابع «عطيه» أنَّ عمليات التصحيح تتمّ بشكل إلكتروني دون أي تدخل للعنصر البشري مما يحقق المزيد من الحقوق للطلاب، وأن الكلية تجري تدريبًا مجانيًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية قبل الدخول لأداء اختبارات القدرات، مؤكّداً أنَّ أعداد الطلاب المتقدمين للكلية 52 طالبًا حتى الآن وأن الكلية في انتظار العديد من الطلاب.

إجراءات احترازية تتخذها الكلية في ظل جائحة كورونا

من جهتها، أكّدت الدكتورة ابتسام مكرم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكلية التي تتمثل في التعقيم المستمر للجان المخصصة لاختبارات القدرات التباعد الاجتماعي بين الطلاب وعدم دخول أي طالب بالكلية إلا بقياس درجة الحرارة وارتدائه للكمامة.

وأضافت وكيلة الكلية أنَّه حال ثبوت وجود حالة مصابة يتمّ التعامل معها كالآتي: إما بإجراء الاختبار في غرفة منعزلة، وإما أن يؤجل الاختبار بعد تخطي فترة العزل.