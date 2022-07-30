ضربوا صاحبهم في مصر القديمة بالنار وهربوا للصعيد: حساب قديم وخلصناه

وابل من الرصاص سكن في جسد شاب في العقد الثالث من عمره فأرداه قتيلًا في الحال بمنطقة سوق ساحل أثر النبي في مصر القديمة، صوت الرصاص الذي خرج من سلاح ناري دفعة واحدة في جسد المجني عليه أصاب كل من شاهد تلك الواقعة بحالة من الرعب والهلع، 3 شباب كانوا يرتدون الجلابيب أحدهم كان يمسك سلاحًا ناريًا ويصوب فوهة بندقيته على المجني عليه وأمطره بالرصاص قبل أن يهرب مع صاحبيه إلى محافظة بالصعيد.

القبض على منفذي الجريمة

أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث بعد أن تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بإطلاق أعيرة نارية ووفاة أحد الأشخاص في منطقة سوق ساحل أثر النبي وبفحص مكان الحادث تبين وجود عدد من فوارغ رصاص بجانب جثمان المجني عليه الذي تم نقله إلى مشرحة زينهم لتشريح جثمان، وتحديد أسباب وفاته بناء على قرار من النيابة العامة بعد إخطارها وطلبت سرعة ضبط منفذي الجريمة.

كاميرات المراقبة وثقت الجريمة

ساهمت كاميرات المراقبة القريبة من مكان حادث مقتل شاب على يد 3 من أصدقائه في توثيق الجريمة وكشف ملامح الجناة، ونجحت أجهزة الأمن في تحديدهم وسرعة القبض على اثنين منهم وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، كما أرشد الثاني عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وذلك لوجود خلافات قديمة وقال المتهم الرئيسي: «كان بينا حساب قديم وخلصناه».

خلافات مالية بسب شراكة تجارية

وبينت تحريات المباحث أن منفذي الجريمة تربطهم خلافات مالية قديمة مع المجني عليه وأنه تهرب من سداد ديون عليه بعد أن كانت تجمعهم شراكة في أحد المحال التجارية وتربصوا به وقتلوه، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقررت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.