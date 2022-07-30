الكشف على 450 مواطنا في قافلة طبية لأمراض العيون بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية بقرية طرينة مركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالغربية.

قوافل طبية في قرى حياة كريمة

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز المحافظة.

وخلال القافلة، تم توقيع الكشف على 450 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لـ193مواطنا، وتشخيص احتياج 81 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسيتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبا، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 207 مواطنين لنظارات طبية، سيتم تسليمها للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.

خدمات طبية متميزة

وأوضح الدكتور هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية وبخاصة أوركيديا للصناعات الدوائية، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي وبمتابعة وتنسيق كامل مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في مجال العيون لكل أهالي قرى «حياة كريمة» في الغربية.