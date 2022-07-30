لا شكاوي في امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالبحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية داخل ثلاث لجان بالإدارات التعليمية لمدن البحر الأحمر، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في هدوء تام، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي شكاوى بخصوص الامتحانات.

وكيل تعليم البحر الأحمر امتحانات بدون شكاوى

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن 422 طالباً انتهوا من أداء امتحانات اليوم الأول من الدور الثاني للدبلومات الفنية، في عدد 3 لجان، بدون شكاوى، حيث لم تتلق غرفة عمليات المديرية أي شكاوى بخصوص الامتحانات اليوم، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان، والعمل على حلها فوراً.

امتحانات الدور الثاني الدبلومات في 3 لجان

وأوضح وكيل التعليم بالبحر الأحمر، في بيان صحفى اليوم السبت، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 422 طالباً، موزعين على 3 لجان، هي مدرسة الغردقة الثانوية بنين، ومدرسة الغردقة الثانوية بنات، ومدرسة أحمد شوقي الصناعية بالشلاتين، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية المعمول بها، وذلك طبقاً للجداول المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

إجراءات وقائية واحترازية داخل اللجان

وأشار «منير» إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بالإدارات، والتنسيق مع غرفة عمليات المديرية، والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي مشكلة تواجه سير العملية الامتحانية، مؤكداً على تجهيز الاستراحات على الوجه الأمثل، متبعين القواعد الصحية من تهوية وإضاءة جيدة وتوفير سبل الأمن والراحة للطلاب، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يومياً، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.