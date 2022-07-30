تعرف على أسعار الفائدة في شهادات الاستثمار والادخار بـ5 بنوك حكومية

خلال أيام تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتحديدا يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض في القطاع المصرفي، بعد أن أعلنت في منتصف يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، وذلك بعد رفعها في جلسة طارئة شهر مايو الماضي.

وتستعرض الوطن أسعار الفائدة في شهادات الاستثمار والادخار في 5 بنوك حكومية.

شهادات الاستثمار ببنك مصر

أعلن بنك مصر، عن أسعار الفائدة في شهادات الادخار والاستثمار، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاته، ويبلغ العائد الخاص بالشهادة الثلاثية 14% سنوي.

شهادات الاستثمار ببنك ناصر

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن سعر أعلى لشهادة ادخار واستثمار يتم شرائها لمدة 3 سنوات بسعر فائدة 15% سنوي، و14.25% ربع سنوي، ويتم صرف سعر الفائدة شهريا، وأكد بنك ناصر أنه يتم شراء الشهادة من 1000 جنيه ويمكن مضاعفاتها واحتساب الفائدة من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها من البنك.

شهادة الاستثمار في البنك الأهلي

وقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار واستثمار للمواطنين يتم شرائها لمدة 3 سنوات بسعر فائدة ثابت 14%، يصرف شهريا على أن يكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها من أي من فروع البنك الأهلي المصري.

شهادات الادخار ببنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان الحكومي، عن طرح شهادات ثلاثية جديدة وزيادة الفائدة على الشهادات الثلاثية لتبلغ مدة الذهبية 3 سنوات ويكون الحد الأدنى لربطها ألف جنيه ومضاعفات، ويصل سعر الفائدة عليها إلى 13.5% شهريًا و13.75% نصف سنوي وذلك لمدة 3 سنوات.

شهادة استثمار بنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس عن الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك قناة السويس بقيمة 13.50% شهريا، و13.60% كل 3 شهور، 13.75% سنوي.