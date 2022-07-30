«الشركة القابضة»: رفع عينات بصورة دورية للتأكد من سلامة وجودة المياه

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن اجتماع المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ببني سويف، مع مسؤولي مديرية الصحة والطب الوقائي ببني سويف ومسؤولي قطاع المعامل بالشركة، وذلك لبحث سبل التعاون وإمكانية تشكيل لجان مشتركة لرفع العينات والاستفادة من نقاط الرصد البيئي.

إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي للتخلص الآمن منها

وأكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في تصريحات صحفية أن الشركة تولي اهتماما كبيرا ومستمرا بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي للتخلص الآمن منها والتي تعتبر من أهم الخدمات المقدمة وحق أصيل للمواطنين.

رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في البيان أن الشركة من خلال قطاع المعامل المتمثل في المعمل المركزي والمعامل الموجودة بالفروع وكذلك المعامل الموجودة بالمحطات، ترفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة وكذلك مطابقة معالجة الصرف الصحي.

جميع المعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والعنصر البشري المؤهل والمدرب

وقالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ببني سويف إن جميع المعامل مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وكذلك العنصر البشري المؤهل والمدرب، كما أن المعامل المركزية بالشركة قد حصلت على شهادة (iso 17025) من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) بعد تقييمه والتأكد من استيفاء جميع متطلبات وبنود المواصفة العالمية ومراجعة الجوانب الفنية والتقنية والإدارية.