مصرع طالب غرقا في النيل بشبين القناطر.. التيار جرفه بعيدا عن رفاقه

لقي طالب مصرعه غرقاً في نهر النيل بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث جرفه التيار بعيداً عن أصدقائه أثناء استحمامهم معا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وانتشال جثة الطالب.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بلاغاً من الأهالي، يفيد غرق طفل بنهر النيل في منطقة الرياح البحري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وتم إخطار فريق الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطالب من نهر النيل، وتم إخطاراللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، كما أُخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائباه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف.

أصدقاؤه لم يتمكنوا من إنقاذه

وقرر والد المتوفى، ويعمل صاحب مكتب توريدات عمومية، أثناء سؤاله أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أنه علم بغرق نجله، 13 سنة، من أصدقائه، حيث خرج معهم صباحاً ليستحم معهم في نهر النيل، ولكن دفعه تيار الرياح للداخل ولم يتمكن أي من أصدقائه من مساعدته وإنقاذه من الغرق.

لا توجد شبهة جنائية

وتم إخطار النيابة العامة اللتي تولت التحقيق في الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة عقب العثور عليها لعدم وجود شبهة جنائية فيها، وأن سبب الحادث هو غرق الطالب بسبب التيار الذي جرفه بعيداً عن أصدقائه ما أدى لمصرعه، وتكثف فرق الإنقاذ النهرى جهودها للعثور على الجثة حتى الآن لانتشالها من نهر النيل.

وفي سياق آخر متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من انتشال جثة لشاب لقي مصرعه غرقاً في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة شبرا الخيمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.