عاجل .. انتشال جثة الطالب الثاني الغارق في فرع النيل بالمنوفية

نجح فريق الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، في انتشال جثة الطالب الذي لقي مصرعه غرقا في فرع النيل المار بقرية جريس في مركز أشمون، وذلك بعد البحث عن الجثة منذ أمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني: انتشال جثة الطالب الغارق في «جريس»

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، انتشال جثة الطالب «م.و»، قبل قليل، وهو الطالب الثاني في واقعة غرق طالبين أثناء جولة بمركب في فرع النيل المار بقرية «جريس»، مشيرا إلى أن البحث عن الجثة استمر منذ أمس وتم العثور على الجثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تصاريح الدفن.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد مصرع طالبين غرقا في فرع النيل بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة الأولى مساء أمس، والجثة الثانية تم انتشالها، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.