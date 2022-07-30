قواعد تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.. تعرف عليها

أقر الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية، فيما لم يعلن حتى الآن عن موعد انطلاق تنسيق تلك الشهادات، التي منها موعد تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات، وغيرها من الشهادات الفنية، موضحًا أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2022 نظام الـ3 سنوات «التجاري - الصناعي - الزراعي - الموسيقي - مدارس مساعدي الخدمات الصحية»، وذلك بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2022-2023.

موعد تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات

وعن تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات وغيرها من الشهادات، أوضح الأعلى للجامعات أنه سيتم فتح باب القبول بكليات قطاعات «التجارة - التربية - التربية النوعية - الزراعة - الفنون التطبيقية - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة -الآثار - الفنون الجميلة - تكنولوجيا التعليم»، بالجامعات المصرية المختلفة، وفقًا للتوزيع الجغرافي مع مراعاة كافة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكد الأعلى للجامعات أنه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - موسيقي» بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، بالتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد وفقاً للقواعد مع مراعاة الشروط المطلوبة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تنسيق الشهادات الفنية، وأن الأعلى للجامعات حدد موعد انطلاق اختبارات المعادلات لها وفتح باب التسجيل في 7 أغسطس المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.