«الحجر الزراعي»: نحكم الرقابة على المحاصيل المصدرة للخارج

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر تنتهج منهج الحلول الاستراتيجية وتتبع هذه السياسة، حيث يجرى منذ فترة إحكام الرقابة على المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها بالحجر الزراعي، وتم عمل نظامًا جديدًا منذ عامين من أجل الجاهزية لأي تداعيات، وهذا النظام يعتمد على استراتيجية فتح أسواقًا عالمية كثيرة بمختلف الاتجاهات، حتى لا تكون الأسواق المصرية موجهة نحو أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا.

افتتاح نحو 60 سوقًا منذ 2015

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc» أن مصر تستهدف فتح أسواقًا جديدة للتصدير، حيث فتحت في الفترة من 2015 وحتى الآن ما يقرب من 60 سوقًا جديدة للصادرات الزراعية، والـ60 سوقًا تم توزيعه على مستوى العالم بالكامل من أقصى الغرب لأقصى الشرق ومن أقصى الشمال لأقصى الجنوب، حيث يتم التصدير لكل الدول بداية من النرويج بالشمال وحتى الهند بالجنوب وأستراليا ونيوزيلاندا ومن اليابان شرقًا حتى أمريكا غربًا وكندا.

الأسواق الجديدة جعلت مصر جاهزة لأي صراع

وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن الأسواق الجديدة التي جرى افتتاحها حول العالم جعلت مصر جاهزة لأي صراع وأي أزمة في أي مكان، سواء بالنسبة للتصدير أو الاستيراد، ففي القمح أصبح لدى مصر 22 منشأ استيراد للقمح، وبالتالي حينما حدثت مشكلة في أوكرانيا وروسيا أصبح لدينا بدائل كثيرة جاهزة ونستطيع الاستيراد منها.