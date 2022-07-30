«تعليم الإسماعيلية»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

انطلقت أولى امتحانات الدبلومات الفنية في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، وسط متابعات مستمرة من الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم وغرفة الرصد بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن غرفة الرصد والمتابعة تابعت اليوم العملية الامتحانية في كافة اللجان قبل وأثناء وبعد الامتحان.

وأضاف «عجلان»، أنه تواجد منذ الصباح الباكر داخل الغرفة لمتابعة سير العملية الامتحانية، مشيراً أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الورقة الامتحانية، كما لم يتم رصد أي مخالفات نهائياً، واطمأن على انتهاء اليوم بشكل طبيعي.

محافظ الإسماعيلية يتابع الامتحانات

وأشار «عجلان» إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تابعا لحظة بلحظة العملية الامتحانية مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية 2021 / 2022.

وأدى الامتحانات في اليوم الأول 2829 طالبا وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية للدور الثاني داخل 10 لجان على مستوى المحافظة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، إضافة إلى المواد الفنية حسب التخصصات الخاصة بكل طالب.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثمانية للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موضحا أن الامتحان سار بشكل جيد في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى.