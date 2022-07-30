آخر موعد للتقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2022-2023.. اعرف الخطوات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد للتقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2022-2023، موضحاً أنَّ التقديم يتمّ إلكترونياً من خلال موقع الوزارة ويجب على الطلاب اتباع كل الخطوات المطلوبة للتقديم بدقة واستيفاء الأوراق المطلوبة للمدرسة التي تمّ إلحاق الطالب عليها.

موعد استلام أوراق التقديم للصف الأول الثانوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ آخر موعد للتقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2022-2023 من المرجح أن يكون يوم 15 أغسطس المقبل، مؤكّداً أنَّ المديريات والإدارات التعليمية تبدأ خلال شهر أغسطس تسكين الطلاب المتقدمين حسب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة ومراعاة الإمكانيات المتاحة بها.

وأكّد المصدر أنَّ المدارس تبدأ استلام الأوراق المطلوبة للتقديم خلال شهر أغسطس، مشيراً إلى أنَّه لا توجد أي نية لتخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة، مبرراً ذلك بأن الحد الأدنى بطبيعته مناسب لحاجة مدارس المرحلة الثانوية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

وأوضح أنَّ الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثاني هي: ملف للتقديم وشهادة ميلاد كمبيوتر وشهادة نجاح بالحصول على الشهادة الإعدادية و6 صور مقاس «4×6» وصورتي بطاقة ولي الأمر «الأب والأم» وطابعتان نقابة مهن تعليمية فئة جنيه واحد + طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات.

كما تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم، عدد طوابع 10 جنيهات أي فئة بريد وبالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات يوضع على إقرار عدم الزواج وتقديم صورة شهادة وفاة الوالد بالنسبة للطلاب الأيتام والطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022

وأشار إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم 24 سبتمبر، موضحاً أنَّ الدراسة حضورية وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.