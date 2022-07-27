«س وج».. كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائي السريع قبل تشغيله

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواصلة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، باعتباره من أهم وأضخم مشروعات النقل الحديث في مصر، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وتستعرض «الوطن» في «س وج»، أبرز الأسئلة والإجابات عن كل ما يتعلق بمشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، قبل تدشينه في نوفمبر المقبل، كما يلي:

ماذا عن القطار الكهربائي السريع في مصر؟

شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر تضم 7 خطوط جديدة، إذ أن الخط الأول من المشروع «العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم»، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة.

ما السرعة التصميمية للقطار الكهربائي السريع؟

السرعة التصميمية للقطار الكهربائي السريع تبلغ 250 كم/ ساعة، وأنَّه سيقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين، وسيقلل زمن الرحلة.

بما يتميز القطار الكهربائي السريع؟

يتميز القطار الكهربائي السريع أنَّه وسيلة نقل كهربائية سريعة وعصرية وآمنة، فهو شبيه بقطارات السكة الحديد، لكنه يعمل بنظام الجر الكهربائي وليس الديزل على غرار مترو الأنفاق، علاوة على أنَّه يوفر استهلاك الوقود.

ما مراحل تنفيذ القطار الكهربائي السريع؟

القطار الكهربائي السريع سوف يتمّ على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 5 خطوط بأطوال 1975 كم وتكلفة 22.7 مليار دولار، والمرحلة الثانية مستقبلية وتشمل خطين بأطوال 670 كم وتكلفتها 8.2 مليار دولار.

ما هي خطوط القطار الكهربائي السريع في مصر؟

يتمّ تنفيذ القطار الكهربائي السريع بـ7 خطوط على مستوى الجمهورية، إذ أن أول خط يربط مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والحمام، والخط الثاني يمتد 6 أكتوبر حتى الأقصر بأطوال 640 كم وتكلفة تبلغ 8.34 مليار دولار، والخط الثالث يمتد من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كم وتكلفة 2.7 مليار دولار، والخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كم وتكلفة 2.74 مليار دولار، والخط الخامس يمتد من العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كم وتكلفة 2.6 مليار دولار، والخط السادس يمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كم وتكلفة 4.172 مليار دولار، والخط السابع ما زال تحت الدراسة.

هل جائحة كورونا أثرت على تنفيذ القطار الكهربائي السريع؟

جائحة فيروس كورونا، لم تؤثر على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، إذ أن الأعمال تنفذ على قدما وساق، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم مواقع العمل وتطهير المعدات، حفاظا على العاملين والمهندسين والفنيين، من خطر الإصابة بكورونا.

كم تبلغ أطوال شبكة القطارات الكهربائية السريعة؟

الشبكة الكهربائية السريعة الجديدة تمتد بأطوال 2000 كم.

كم تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة؟

تبلغ شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجديدة بالكامل 23 مليار دولار تقريبًا، إذ ستتولى شركات أجنبية عالمية متخصصة أعمال تنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بخطوط الشبكة السريعة وتوريد وتركيب بوابات التذاكر بالمحطات وتصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل بكل خط عقب تنفيذه بشراكة محلية.