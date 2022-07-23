الوزير: سرعة القطار الكهربائي 250 كيلومترا في الساعة وينقل مليون راكب يوميا

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، يبلغ طوله 660كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم، و8500 طن بضائع/ يوم.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف والصديق للبيئة، حيث تفقد الفريق كامل الوزير، يرافقه رئيسا هيئتي الانفاق والطرق والكباري واستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، أعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع «العين السخنة/ العلمين/ مطروح/ الفيوم»، وذلك في المسافة من العين السخنة حتى حلوان، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الجولة بتفقد وصلة المسار من محطة السخنة وحتي ميناء العين السخنة بطول نحو 6 كيلومترات، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من والي الميناء عن طريق هذه الشبكة، ثم توجه الوزير الي محطة العين السخنة حيث تابع تقدم اعمال تنفيذ المحطة التي ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية علي البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة كما يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط وتم الاطلاع على نسبة الإنجاز بها.

وشدد الوزير على سرعة البدء في أعمال الأرصفة وكوبري المسار بالمحطة وموافاته بتقرير اسبوعي من الاستشاري العام للمشروع «سيسترا» عن تقدم كافة الاعمال بالمشروع من كم صفر حتى مطروح مع الالتزام التام من كافة الشركات بالجداول الزمنية المحددة.

الوزير يتفقد الأعمال بين محطتي العين السخنة والمحطة المركزية

ثم تفقد وزير النقل الأعمال الجارية بين محطتي العين السخنة والمحطة المركزية لكل من أعمال جسر السكة و جميع الأعمال الصناعية علي هذا المسار مثل كباري (وادي حجول- 30 يونيو - كوبري سيارات العين السخنة الكيلو 4+500 - الإقليمي)

كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه في المحطة المركزية (محطة العاصمة) وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضاً جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث تعد من كبرى المحطات في الشرق، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبريي المحاجر والأوسطي ووجّه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذهما.

ثم تفقد الوزير محطة محمد نجيب في بداية محور محمد نجيب، التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبني الرئيسي فيها محطة القاهرة بمنطقة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل، واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المحطة.

الوزير يتابع أعمال تنفيذ جسر القطار

وتابع الوزير أعمال تنفيذ جسر القطار، التي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول، التي تحمي جوانب الجسر والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع.

وأكد وزير النقل ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد، خاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر إحدى ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها، والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وتقدم الوزير وكل العاملين بوزارة النقل بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، معاهدين فخامته بالعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهود لاستكمال تنفيذ جميع مشروعات النقل في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في عهد فخامته.

نقل مليون راكب و8500 طن بضائع يومياً

وأشار الوزير إلى أن مشروع للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، يبلغ طوله 660كم، ويشمل 22 محطة والسرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ولفت إلى أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حالياً، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.