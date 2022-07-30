مصرع عامل وإنقاذ ابنه.. انقلبت بهما السيارة في ترعة «ناصر» بالبحيرة

لقى عامل مصرعه فيما نجا طفله من الموت، إثر سقوط السيارة التي كانت تقلهما في ترعة «ناصر»، غرب النوبارية، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وجرى انتشال جثة الاب وإنقاذ الطفل، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام، تحت تصرف النيابة العامة، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بسقوط سيارة نصف نقل داخل ترعة «ناصر»، غرب النوبارية، مما أدى إلى مصرع عامل وإنقاذ طفل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بفريق من قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثمان الأب ونقل جثته إلى مستشفى النوبارية العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شخص يُدعى «علاء محمد جمعة»، 42 سنة، عامل زراعي، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، بمستشفى غرب النوبارية العام، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للطفل «محمد علاء»، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.