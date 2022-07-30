إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي على صحراوي البحيرة (صور)

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بالكيلو 60 اتجاه العلمين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 60

تلقت أجهزة مديرية أمن البحيرة إخطاراً، مساء اليوم السبت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، منطقة الكيلو 60 باتجاه العلمين، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، تم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث صحراوي البحيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل من «عمر محمد عمر»، 12 سنة، بجروح متعددة بالوجه وجروح قطعيه بالرأس، و«مايا محمد عمر»، 10 سنوات، مصابة بكدمات باليد اليسرى، و«عبدالرحمن محمد عمر»، 6 سنوات، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، و«مروة محمد»، 35 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض، و«منى صدقي محمد»، 60 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف في البطن، و«محمد محمد عمر»، 27 سنة، مصاباً بجروح متعددة بالجسم وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.