النيران تشتعل من جديد بمول رمسيس هيلتون.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

تجدد اشتعال النيران داخل المول التجاري لفندق رمسيس هيلتون، بعد امتداده إلى جراج الفندق، حيث يواصل رجال قوات الحماية المدنية بالقاهرة مجهوداتهم للسيطرة على النيران قبل وصول ألسنة اللهب إلى الأماكن المجاورة للفندق، وما زالت عمليات التبريد مستمرة لإخماد النيران.

التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحريق

في السياق نفسه، أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحريق تمهيدا لتفريغها لبيان أسباب الحريق، وكذلك الاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمول التجاري لمعرفة بداية اندلاع الحريق، والأسباب التي أدت إلى ذلك.

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباح اليوم، تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق بالطابق الثاني بالملحق التجاري لرمسيس هيلتون بدائرة بولاق أبوالعلا، على الفور تم توجيه 8 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي المحاور والطوابق بالمول، ثم زادت سيارات الإطفاء إلى 13 سيارة وخزان لاستكمال عمليات الإطفاء.

إخلاء المول بالكامل

وخلال محاولة السيطرة على الحريق تمكن الأمن الإداري بمول رمسيس هيلتون من إخلاء المول بالكامل حرصا على سلامة المواطنين، وتبين من المعاينة الأولية احتراق وتدمير محتويات محل أحذية بالطابق الثاني بالكامل دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وكذا تقرير المعمل الجنائي للوقوف على سبب الحريق وتحديد الخسائر.