مصادر: إعلان فتح باب الترشح للانتخابات على منصب نقيب الموسيقيين غدا

يعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية خلال الساعات المقبلة اجتماعًا طارئًا داخل مقر النقابة لوضع التصورات النهائية للمرحلة المقبلة والانتخابات المتوقعة على منصب النقيب الشاغر منذ استقالة هاني شاكر مطلع الشهر الجاري.

انقسام داخل النقابة قبل إعلان الانتخابات

علمت «الوطن» من مصادرها أن اتحاد النقابات الفنية أرسل خطابًا شديد اللهجة للنقابة من أجل إرسال مواعيد فتح باب الانتخابات على منصب النقيب، وذلك منذ نحو أسبوع، إلا أن النقابة لم ترسل موعدا أو تعقد اجتماعا لتحديد المواعيد، وعلى إثره خاطبها الاتحاد مرة أخرى لتقرر النقابة عقد اجتماع غدًا.

مصادر داخل النقابة أوضحت لـ«الوطن» أن هناك أعضاء من المجلس يرفضون وصاية اتحاد النقابات الفنية على النقابة على أساس أن النقابة هيئة وكيان مستقل بنفسه، ولا يحتاج لوصاية من أحد، في حين أن هناك عددًا من الأعضاء يرفضون تمامًا ما يحدث داخل مجلس النقابة من سيطرة 3 أعضاء على زمام الأمور، وهم سبب عدم إقامة انتخابات جديدة على منصب النقيب.

إعلان فتح باب الترشح أحد القرارات المتوقعة

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يصدر غدًا في اجتماع الموسيقيين عدة قرارات من بينها إعلان فتح باب الترشح للنقيب الجديد، الذى سيدير النقابة لمدة 11 شهرا، نظرًا لأن الانتخابات الجديدة من المقرر أن تقام في نهاية يوليو من عام 2023.

يذكر أن الفنان هاني شاكر كان أعلن استقالته من المجلس في الثالث من شهر يوليو الجاري بسبب مشاكل عدة تعرض لها داخل النقابة.