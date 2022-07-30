مصرع طفل غرقاً في ترعة قرية «محل عبيد» بإيتاي البارود

لقى طفل مصرعه غرقاً في ترعة قرية «محل عبيد»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بغرق طفل في إيتاي البارود

ورد إخطار إلى أجهزة مديرية أمن البحيرة يفيد بمصرع طفل غرقاً في الترعة المارة بقرية «محل عبيد»، التابعة لمركز إيتاي البارود، وجرى انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بفريق من الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثمان الطفل «محمد ع. أ.»، 16 سنة، مقيم بقرية «عبيد»، بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصرع عامل وإنقاذ ابنه في انقلاب سيارة بترعة «ناصر»

وشهد مشروع «ناصر» بمدينة النوبارية في محافظة البحيرة، في وقت سابق من اليوم السبت، مصرع عامل وإنقاذ ابنه، جراء سقوط سيارة نصف نقل كانت تقلهما في المياه، وجرى انتشال جثة الأب والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام، كما تم نقل الطفل إلى نفس المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.