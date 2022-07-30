مصرع طفل سقط من عربة «كارو» في قرية «كوم القناطر» بالبحيرة

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه قبل قليل، إثر سقوطه من عربة «كارو»، على طريق قرية «كوم القناطر»، التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وجرى نقل جثة الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع طفل سقط من عربة «كارو»

تقلت أجهزة مديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة أبو حمص، مساء اليوم السبت، بورود إشارة من المستشفى العام تفيد بوصول طفل جثة هامدة، نتيجة سقوطه من أعلى عربة «كارو»، بناحية «كوم القناطر»، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

تحديد هوية الطفل وتحرير محضر بالواقعة

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة طفل يُدعى «عبدالرحمن ر. ز.»، 7 سنوات، مقيم بدائرة مركز أبو حمص، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبو حمص العام، حيث تم التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.