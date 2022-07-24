مصرع طفل غرقا في مركز بدر بالبحيرة.. «عنده سنتين»

شهد مركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث مؤسف، حيث لقي طفل مصرعه غرقا داخل ترعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى مركز بدر التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفل غرقا في ترعة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع طفل عمره عامين غرقا داخل ترعة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وتحرير محضر بالواقعة.

التحفظ على الجثة ومباشرة التحقيقات

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الطفل «فتحي. ع»، عامين، حيث لقي مصرعه غرق إسفكسيا، وجرى التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابساته.