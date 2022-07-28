مصرع طفل غرقاً داخل محطة لرفع مياه في حوش عيسى

شهدت قرية «عزبة عمبر»، التابعة لمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، قبل قليل، مصرع طفل غرقاً داخل محطة لرفع المياه، وجرى نقل جثته إلى مستشفى حوش عيسى العام، حيث تم التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إخطار بغرق طفل داخل محطه رفع مياه في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد باستقبال مستشفى حوش عيسى العام جثة طفل لقى مصرعه غرقاً داخل محطة لرفع المياه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة.

انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ

وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة لطفل يُدعى «علاء ش. أ.» 15 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.