استطلاع رسمي: أكثر من نصف المصريين يستجيبون للحكومة ويرشدون استهلاكهم

ذكر استطلاع رأي حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن نحو 45.7% من المصريين أكدوا أنهم اضطروا إلى استبدال بعض أنواع السلع المعتادين عليها، نظرًا لارتفاع أسعارها، مقابل 48.9% من العينة المستطلع رأيها لم يضطروا إلى ذلك.

دعوة لترشيد الاستهلاك لمواجهة أسوأ أزمة تضخم عالمية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناشد المصريين في مؤتمر صحفي سابق عقده، إلى ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن جميع السلع متوفرة بالأسواق، ولدى الدولة احتياطات استراتيجية منها، لكننا نعيش في أسوأ أزمة تضخم اقتصادي عالمياً في أخر 50 عامًا، مشددًا على أن الدولة في الوقت ذاته تتحمل العبء الأكبر من زيادات الأسعار عن كاهل المواطن.

تخفيض استهلاك بعض السلع

وأضاف استطلاع الرأي العام، الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال شهر يونيو الماضي حول «رؤية المصريين للأمن الغذائي»، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أن 55% من العينة المستطلع رأيهم، أي أكثر من نصف المواطنين بالعينة، أكدوا أنهم قاموا بـ تخفيض الاستهلاك من بعض السلع الغذائية، مقابل 38.4% منهم لم يقللوا استهلاكهم للسلع.

وقال «المركز»، في استطلاعه: «يُشير مصطلح الأمن الغذائي إلى توفر الغذاء للأفراد دون أي نقص، ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص في الغذاء مستقبلاً، أو انقطاعه إثر عدة عوامل مثل الجفاف والحروب».

وتابع: «ويشار إلى أن الملايين حول العالم قد واجهوا مستويات عالية من الجوع بسبب الصراعات، وانعدام الأمن، والصدمات الاقتصادية، والظروف المناخية المتطرفة، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع هذا العام، بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا».

واستطرد: «وعلى خلفية ارتفاع مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بإجراء استطلاع لرأي المصريين حول التغذية السليمة والأمن الغذائي، بهدف معرفة موقفهم من السلع التي ارتفعت أسعارها».

49.2% يؤكدون توافر السلع.. و37.2% قالوا إنها متوافرة بأسعار مرتفعة

وانتهى استطلاع الرأي العام، إلى أن 49.2% من المواطنين بالعينة يرون أن جميع السلع الغذائية متوافرة في الأسواق، و37.2% منهم يرون أنها متوفرة ولكن بأسعار مرتفعة.

وفي حين لم يحدد 9.1% موقفه من حيث توافر السلع الغذائية بالأسواق من عدمها، ذكر 4.5% من العينة المستطلع رأيها أن بعض الأنواع غير متوفرة من منتجات الأرز، والطماطم، والزيت، والسكر.