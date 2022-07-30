تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بسوهاج.. «سرق فلوسه عشان المخدرات»

دوى في أرجاء إحدى قرى محافظة سوهاج، صوت صفعات متتالية ولكمات قوية، تجمع على أثرها بعض أهالي القرية، حيث نشبت مشاجرة بين شقيقين أمام منزلهما، ما دفع الأخ الأكبر لضرب أخيه الأصغر حتى سقط الأخير جثة هامدة.

الاتجاه لطريق المخدرات

عاش الشابان حياة مليئة بالصعاب إلا أنهما تخطياها بمساعدة بعضهما البعض، فكل منهما يعمل باليومية لمساندة والدتهما على المعيشة، وذلك قبل أن يتخذ الأخ الأصغر «محمد» صاحب الـ23 عاما، طريقا لا رجعة منه، وهو إدمان المواد المخدرة، ومن هنا تبدل حاله للأسوأ وأصبح عبئا على عائلته.

سرق المال من أجل المخدرات

وأصبح الشاب يصرف كل ما يملك على شرب المخدرات، حتى جاء اليوم الذي لم يعد معه أموال، فما كان منه سوى التهجم على غرفة أخيه الأكبر «إسلام» صاحب الـ26 عاما، وسرقة ماله المدخر، وعندما علم الشاب الأكبر بما فعله أخيه، ألقى عليه بعض عبارات التوبيخ، واستشاط الأخير غضبا وشرع في تهديد شقيقه بسلاح أبيض «كاتر».

مشاجرة الشقيقين

صدمة حلت على وجه «إسلام»، إذ بدأ توجيه الصفعات واللكمات المتفرقة لشقيقه، وكان ذلك مصاحبا لصرخات الأم التي حاولت الاستنجاد بجيرانها لفض الشجار بين فلذتي كبدها، ولم يتمكن أحد من ذلك، فسقط الشقيق الأصغر جثة هامدة لا حراك لها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول جثة المدعو «محمد.ف»، الذي يبلغ من العمر 23 عاما «عامل يومية»، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، وأفادت تحريات المباحث بأن وراء مقتله شقيقه الأكبر «إسلام. ف»، صاحب الـ26 عاما «عامل يومية»، بسبب خلافات مالية بينهما.