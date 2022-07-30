التصريح بدفن شاب أنهى حياته شنقاً لخلافات أسرية بالقليوبية

شيع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قبل قليل، جثمان شاب عشريني قد أقدم على إنهاء حياتة شنقاً داخل منزله، بسبب خلافات أسرية، بعد تصريح النيابة العامة بدفن جثته، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

التصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته شنقاً

وصرحت النيابة العامة بمركز بنها بدفن جثة الشاب، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تشييع الجثمان مساء اليوم السبت.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بعثوره على جثة نجله المدعو «م. ع.»، 24 سنة، عامل، مشنوقاً داخل حجرته بمنزله، وذلك عندما مكث نجله لفترة طويلة داخل الغرفة، وعندما تبين سبب غيابه، فوجئ به مشنوقاً داخل غرفته.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة الشاب معلقة بسقف غرفته، ولاتوجد به علامات حيوية.

وقد تم نقله لمستشفي بنها المركزي حيث تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات الأولية تفيد بوجود خلافات أسرية

دلت التحريات المبدئية لوحدة المباحث الجنائية بمحافظة القليوبية، عن وجود خلافات أسرية بين الشاب وأسرته، دفعته لإنهاء حياته، ويجري استجواب أسرتة واستكمال تحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.